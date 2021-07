Grote in Nederland actieve televisiemakers fuseren

Televisiemaatschappij Banijay Benelux fuseert met branchegenoot Southfields. Banijay heeft een meerderheidsbelang verworven in de Nederlandse televisieproducent, die gespecialiseerd is in sportproducties.

Southfields werkt dagelijks aan Nederlandse televisieprogramma’s voor onder meer Ziggo Sport, ESPN, SBS6 en RTL. Voor Ziggo produceert het bedrijf onder meer het studioprogramma rond de Formule 1. Southfields maakt voor SBS6 het praatprogramma De Oranjezomer met Johan Derksen en Wilfred Genee.

De gefuseerde onderneming, waar De Telegraaf eerder over schreef, gaat verder onder de naam Southfields. De huidige directie van dat bedrijf blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de gefuseerde onderneming, onder leiding van algemeen directeur Ernst Veldkamp.

Banijay is een Franse televisieproducent die actief is in meer dan twintig landen. Vorig jaar rondde het bedrijf de overname van EndemolShine Group af. Banijay Benelux maakt onder meer Op1, Big Brother en Expeditie Robinson. EndemolShine Sport, onderdeel van Banijay Benelux, produceert onder meer alle Eredivisiewedstrijden voor ESPN.