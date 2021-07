Hasbro verkoopt meer bordspellen en Star Wars-speelgoed

De Amerikaanse speelgoedmaker Hasbro, bekend van bijvoorbeeld Monopoly, Transformers, Play-Doh en My Little Pony, heeft in het afgelopen kwartaal een flink hogere omzet in de boeken gezet. Het bedrijf profiteerde onder meer van goede verkopen van bordspellen als Dungeons and Dragons, het kaartenspel Magic: The Gathering en speelgoed gebaseerd op films zoals Star Wars en The Mandalorian.

De omzet steeg in het tweede kwartaal met 54 procent naar meer dan 1,3 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. De aangepaste nettowinst bedroeg ruim 154 miljoen dollar tegen slechts 2,7 miljoen dollar een jaar terug.

Hasbro heeft tijdens de coronacrisis goede zaken gedaan omdat mensen tijdens de lockdowns aan huis waren gekluisterd en naar vertier zochten voor hun kinderen. Wel had het bedrijf last van de sluiting van speelgoedwinkels, maar inmiddels zijn speelgoedzaken weer geopend, wat de verkopen aanjaagt.