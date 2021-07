Tesla omhoog op afwachtend Wall Street in aanloop cijfers

Het aandeel Tesla stond maandag bij de winnaars op een afwachtend Wall Street in aanloop naar de kwartaalcijfers die de maker van elektrische auto’s na het slot van de beurshandel naar buiten brengt. Het wordt een drukke week op de beurzen in New York, met resultaten van de grote techfondsen Apple, Amazon, Facebook, Microsoft en Google-moeder Alphabet, en een rentebesluit van de Federal Reserve.

Tesla sloot ruim 2 procent hoger. Het bedrijf van topman Elon Musk meldde eerder al in het afgelopen kwartaal meer dan 200.000 auto’s te hebben geproduceerd en afgeleverd. Daarmee werd de productie verder opgevoerd ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 35.144,31 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4422,30 punten en de technologiebeurs Nasdaq bleef vrijwel onveranderd op 14.840,71 punten.

Chinese bedrijven met noteringen in New York hadden een zware dag. De Chinese e-commercebedrijven Alibaba en Baidu zakten tot meer dan 7 procent vanwege strenger optreden van de Chinese autoriteiten tegen de techsector. De Chinese taxi-app Didi Global, die onlangs al sterk aan beurswaarde inleverde, verloor 0,4 procent.

Speelgoedmaker Hasbro profiteerde afgelopen kwartaal van een toenemende vraag naar het bordspel Dungeons & Dragons, terwijl ook de verkoop van speelgoed op basis van films herstel liet zien. Dat werd door beleggers beloond met een plus van ruim 12 procent. Defensieconcern Lockheed Martin kwam ook met cijfers. Die waren niet zo goed als analisten hadden verwacht. Het aandeel ging 3,4 procent omlaag.

Bedrijven die actief zijn met digitale munten profiteerden van de stijging van de bitcoin. De waarde van ’s werelds bekendste cryptomunt is weer toegenomen tot bijna 40.000 dollar, na een flinke dip vorige week. Waarschijnlijk hangt het herstel samen met speculatie dat webwinkelconcern Amazon ook iets met cryptomunten gaat doen. MicroStrategy en Riot Blockchain wonnen tot bijna 27 procent en het handelsplatform voor digitale munten Coinbase Global kreeg er 9 procent bij.

De euro was 1,1803 dollar waard, tegen 1,1809 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 72,14 dollar. Brentolie steeg 0,8 procent tot 74,70 dollar per vat.