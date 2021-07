Uitvaartorganisatie DELA mag onder voorwaarden Yarden overnemen

Uitvaartorganisatie DELA mag onder voorwaarden het noodlijdende Yarden overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten. De uitvaartondernemingen moeten wel zeven crematoria en twee uitvaartcentra verkopen aan een andere partij, zodat er voldoende alternatieven blijven in de uitvaartbranche.

DELA en Yarden hebben allebei crematoria, begraafplaatsen, uitvaartcentra, mortuaria en uitvaartverzekeringen. Yarden staat er al een tijd financieel slecht voor. Door de overname komt er zekerheid voor de polishouders van de uitvaartverzekeringen van Yarden.

De ACM vindt dat de overname niet tot problemen leidt op de markt voor uitvaartverzekeringen. Wel zouden door de overname in negen regio’s te weinig mogelijkheden overblijven om te kiezen voor een ander uitvaartcentrum of crematorium. Daardoor zouden prijzen kunnen stijgen of de kwaliteit kunnen verminderen.

Daarom wil de ACM dat de crematoria van Yarden in Beuningen, Heerlen, Groningen, Schagen, Utrecht en Venlo en het crematorium van DELA in Spijkenisse worden verkocht aan een andere partij. Ook twee uitvaartcentra van Yarden in Veldhoven en Venray moeten worden verkocht. De ACM moet de kopers voor deze locaties goedkeuren. Door de verkoop blijft er voldoende concurrentie over en kunnen mensen een uitvaartonderneming kiezen die bij hen past.

Draagt Elkanders Lasten, zoals de volledige naam van DELA luidt, heeft ongeveer 2000 medewerkers en ruim 4 miljoen verzekerden. Jaarlijks voert het bedrijf zo’n 45.000 uitvaarten uit. Bij Yarden werken 900 mensen en 200 vrijwilligers, met ongeveer 1 miljoen verzekerden. DELA zei eerder dat het de personele gevolgen “zoveel mogelijk wil beperken”.