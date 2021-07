Zwitserse bank Credit Suisse schikt in spionagezaak

De Zwitserse bank Credit Suisse heeft een schikking getroffen in de spionagezaak, waardoor eerder al topman Tidjane Thiam moest opstappen. De schikking is overeengekomen met de man die de bank enkele jaren terug liet bespioneren. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

Credit Suisse liet de voormalige chef van de vermogensbeheerdivisie, Iqbal Khan, na zijn vertrek naar concurrent UBS schaduwen door privédetectives. Gevreesd werd dat hij bankiers wilde weglokken bij zijn oude werkgever. Khan verliet Credit Suisse in de zomer van 2019, naar verluidt na een conflict met zijn baas. De twee zouden eerder slaande ruzie hebben gekregen op een feestje.

Het schandaal zorgde destijds voor veel ophef. De opdracht om Khan te volgen kwam van de top van Credit Suisse, waardoor de bank in opspraak raakte. Operationeel directeur Pierre-Olivier Bouée, die de order tot bespieding zou hebben gegeven, nam vanwege de kwestie ontslag. Topman Thiam wist vermoedelijk niets over de spionageopdracht, maar zijn positie werd wel onhoudbaar. Khan leidt inmiddels de vermogensbeheerdivisie van UBS.