Bedrijf achter Strepsils heeft last van mild verkoudheidsseizoen

Verzorgingsmiddelenconcern Reckitt Benckiser (RB) heeft last van een mild verkoudheidsseizoen. Doordat minder mensen verkoudheids- of griepklachten kregen, groeide het Britse concern achter de keelpijntabletten van het merk Strepsils trager dan in voorgaande periodes.

In de drie maanden tot en met juni boekte RB een omzet van 3,1 miljard pond, omgerekend 3,6 miljard euro. Op vergelijkbare basis, dus gecorrigeerd voor het effect van wisselkoersen en de verkoop van onderdelen, stegen de opbrengsten met 2,2 procent in het tweede kwartaal. Dat was in de eerste drie maanden van het jaar nog 4,1 procent.

Dat er minder vraag was naar zelfmedicatie tegen verkoudheid komt ook door hamstergedrag vorig jaar. In het voorjaar van 2020 sloegen mensen massaal tabletten en hoestdrank van RB in en die groei is moeilijk te overtreffen. Ook desinfectiemiddel Dettol werd minder vaak verkocht dan tijdens de piek vorig jaar, maar de vraag is nog altijd 40 procent hoger dan twee jaar geleden.

Door de sterke stijging van grondstofprijzen, een probleem dat ook branchegenoot Unilever treft, slonk in het eerste halfjaar de aangepaste winstmarge van het bedrijf. Bij die marge is de recente verkoop van een Chinees dochterbedrijf voor babyvoeding niet meegerekend. Op de verkoop van IFCN China leed RB fors boekverlies, waardoor het concern de eerste zes maanden van het jaar 1,8 miljard pond in het rood afsloot. Over het tweede kwartaal geeft het bedrijf geen winst- of verliescijfers.