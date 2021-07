Chiptekorten treffen Apple nauwelijks

Techbedrijf Apple heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een derde meer omzet geboekt dan vorig jaar in dezelfde periode. Nog nooit verkocht het bedrijf voor meer dan 81,4 miljard dollar aan producten en diensten in de periode april, mei en juni. Dat was mede te danken aan het feit dat het bedrijf weinig last had van chiptekorten.

Apple had vooraf ingeschat dat door die tekorten 3 miljard à 4 miljard dollar aan inkomsten zou worden misgelopen. Dat werd volgens het bedrijf minder dan 3 miljard dollar. Wel hadden de verkopen van iPad-tablets en Mac-computers sterker kunnen groeien dan de bijna 12 en ruim 16 procent op jaarbasis die nu de boeken in gingen.

De iPhone bleef met afstand het lucratiefste onderdeel voor Apple. De omzet van de smartphones ging met de helft omhoog ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met name de iPhone 12 Pro en Pro Max, de twee duurste toestellen die Apple verkoopt, liepen volgens topman Tim Cook goed.

De dienstentak, die alles omvat van abonnementen op Apples muziek- en videostreamingdiensten tot opbrengsten van betalingsdienst Apple Pay en de aanvullende garantie AppleCare, groeide opnieuw sterk. Na de iPhone is dat nu met afstand de tweede omzetmotor van het bedrijf.

Juist die tak ligt echter ook onder vuur in veel landen waar Apple door toezichthouders wordt onderzocht vanwege mogelijk machtsmisbruik bij het beheer van de App Store en het gesloten houden van de zogeheten NFC-chip in iPhones en Apple Watches voor betalingsdiensten die niet van Apple zijn.

Alles bij elkaar zette Apple een winst van 21,7 miljard dollar in de boeken. Dat is haast een verdubbeling van een jaar eerder.