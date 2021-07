Moederbedrijf DAF verkoopt meer vrachtwagens en onderdelen

Vrachtwagenfabrikant Paccar, het moederbedrijf van DAF, heeft het afgelopen kwartaal veel meer vrachtwagens verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. De tak van het Amerikaanse bedrijf die onderdelen verkoopt, boekte een recordomzet.

Paccar boekte in het tweede kwartaal een omzet van ruim 5,8 miljard dollar, tegen 3,1 miljard dollar vorig jaar. Toen werd het concern nog flink geraakt door de coronapandemie. De opbrengsten van het bedrijf zijn nog niet helemaal terug op het niveau van voor de crisis. In 2019 werd in het tweede kwartaal een omzet geboekt van 6,6 miljard dollar. De winst van Paccar steeg naar 493 miljoen dollar. Dat is ruim drie keer zoveel als in het tweede kwartaal van 2020.

Paccar wordt ook geplaagd door het wereldwijde chiptekort. Dochters Kenworth, Peterbilt en DAF leverden samen 40.100 trucks maar nog eens 6500 vrachtwagens wachtten aan het einde van het kwartaal nog op onderdelen.