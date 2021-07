Nieuw reisbeleid zorgt voor stroom aan boekingen bij Sunweb

De aanpassing van het Nederlandse waarschuwingssysteem voor vakantielanden heeft bij touroperator Sunweb voor een hausse aan nieuwe boekingen gezorgd. Het bedrijf meldt de beste dag in ongeveer een maand te hebben gehad. Met name Spanje was populair bij consumenten die zowel vakanties naar het vasteland als de Balearen en de Canarische Eilanden boekten.

Nederland besloot deze week het oranje reisadvies vanwege corona af te schaffen voor landen binnen de Europese Unie. Daarmee staan alle landen op geel of groen. Alleen als in landen een nieuwe, besmettelijke variant van het coronavirus opduikt kunnen ze alsnog op oranje worden gezet. Eerder was Spanje bijvoorbeeld nog op oranje gezet vanwege het relatief hoge aantal besmettingen daar.

Behalve naar Spanje, kreeg Sunweb ook meer boekingen voor Griekenland binnen. “De meeste vakantiegangers hebben een vakantie geboekt met vertrek in augustus en ook de maanden september en oktober boeken goed nu de Europese Unie code geel heeft”, zegt een woordvoerster van Sunweb. Volgens de zegsvrouw zijn er ook “opvallend meer boekingen” binnengekomen voor zonbestemmingen in de winter.