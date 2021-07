Orderontvangst chipbedrijf ASMI naar nieuw recordniveau

Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) heeft in het tweede kwartaal de orderontvangst naar een nieuw recordniveau zien stijgen. Het bedrijf profiteert volop van de wereldwijde chiptekorten en de omvangrijke investeringsplannen van grote chipbedrijven om die tekorten tegen te gaan. Dat jaagt de vraag naar de producten van ASMI aan.

De orderontvangst bedroeg bijna 516 miljoen euro, een stijging van 73 procent vergeleken met een jaar eerder. Begin deze maand had ASMI al aangegeven dat de orderontvangst aanzienlijk hoger zou uitkomen dan eerder was gedacht. De onderneming uit Almere levert bijvoorbeeld systemen voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt.

Volgens ASMI-topman Benjamin Loh haalden klanten orders naar voren die eigenlijk in het derde kwartaal zouden binnenkomen. De omzet ging op basis van vergelijkbare wisselkoersen met 29 procent omhoog tot bijna 412 miljoen euro, wat iets hoger is dan vooraf was verwacht. Er werd een nettowinst behaald van meer dan 111 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog ruim 77 miljoen euro.

Het concern zegt dat in de afgelopen periode werd geprofiteerd van de vergrote productiecapaciteit in Singapore, maar dat de problemen in de wereldwijde toeleveringsketen wel verder zijn toegenomen, mede door nieuwe lockdowns in delen van Zuidoost-Aziƫ. ASMI kon desondanks wel aan de vraag van klanten voldoen.

Voor het derde kwartaal rekent ASMI op een orderontvangst tussen de 510 miljoen tot 530 miljoen euro. De omzet zou moeten uitkomen tussen de 400 miljoen tot 430 miljoen euro, aldus het AEX-bedrijf. ASMI zegt dat in die omzetprognose rekening wordt gehouden met de verstoringen in de toeleveringsketen en dat die effecten naar verwachting ook in het vierde kwartaal te voelen zullen zijn. Wel denkt ASMI dat de omzet in de laatste drie maanden zal stijgen ten opzichte van de voorgaande periode.

Verder maakte ASMI bekend woensdag te zullen beginnen met een eerder aangekondigd aandeleninkoopprogramma van maximaal 100 miljoen euro.