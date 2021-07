Randstad: iedereen kan aan het werk, of meer werken

Alle Nederlanders die willen, kunnen aan het werk. Dat zegt topman Jacques van den Broek van uitzender Randstad. Vraag en aanbod sluiten echter niet op elkaar aan en daardoor is al tijden sprake van schaarste in een aantal sectoren, zoals in de zorg en de techniek. De komende jaren zijn er ook nog meer mensen nodig voor de verduurzaming en digitalisering van de economie.

“De schaarste is op korte termijn goed nieuws voor mensen, want ze kunnen aan het werk. Op de lange termijn moeten we aan de slag”, zegt Van den Broek. “Het tekort gaat zich niet vanzelf oplossen.” Hij vindt dat uitzenders, gemeenten en het UWV hun data naast elkaar moeten leggen. Met die gegevens kan een beter beeld ontstaan waar de vraag zit en waar het aanbod. Vervolgens moeten werkzoekenden dan individuele begeleiding krijgen.

Ook het Nederlandse onderwijs zou volgens Van den Broek beter kunnen. Op de korte termijn zouden werknemers sneller en pragmatischer moeten worden omgeschoold. Randstad maakt voor uitzendkrachten bijvoorbeeld gebruik van opleidingen via internet. Op de lange termijn moeten opleidingen zich beter aansluiten op de vraag, vindt Van den Broek. “We zien dat 20 procent van de kinderen aan een opleiding begint waarvan je van tevoren zegt: ‘dat is niet zo handig’.”

Hij wijst dan ook op de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer om zelf iets te doen aan zijn positie op de arbeidsmarkt. Volgens Van den Broek blijkt uit onderzoek dat liefst drie op de vier Nederlanders dat een taak vindt van de overheid. Het zijn lang niet alleen praktisch opgeleiden die zich zullen moeten omscholen. Er gaan de komende jaren ook veel kantoorbanen verdwijnen, denkt de topman van Randstad.

Van den Broek denkt dat krapte op de arbeidsmarkt het uitzendconcern als een van de laatste bedrijven echt pijn gaat doen. “Wij maken passend wat niet passend is en zijn deel van de oplossing.”