Speciaalchemiebedrijf DSM neemt biotechnologische start-up over

Speciaalchemiebedrijf DSM heeft de biotechnologische start-up Midori overgenomen. Dat Amerikaanse bedrijf richt zich op eubiotica voor dieren. Eubiotica kunnen onder meer de impact van dieren op het milieu beïnvloeden, bijvoorbeeld door hun darmen efficiënter te laten werken.

Volgens DSM worden eubiotica steeds meer toegepast in de veehouderij om de ecologische voetafdruk van de sector te verkleinen. Daarnaast kunnen eubiotica een vervanger zijn voor antibiotica. Het gebruik van antibiotica in veevoer om groei te bevorderen is sinds 2006 verboden in de Europese Unie.

DSM had al een aandeel van 38,5 procent in Midori en heeft voor een bedrag van 63 miljoen dollar de rest van het bedrijf gekocht.