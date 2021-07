Techinvesteerder Prosus en Randstad kelderen op rood Damrak

Techinvesteerder Prosus heeft dinsdag opnieuw rake klappen gekregen op de Amsterdamse beurs. De hardere aanpak van de technologiesector in China, waarin Prosus grote belangen heeft, bleef het bedrijf parten spelen. Ook Randstad moest het ontgelden. De uitzender boekte afgelopen kwartaal weer meer omzet dan voor de coronacrisis, maar de groei op de belangrijke Amerikaanse markt viel tegen. De resultaten van telecomconcern KPN werden wel goed ontvangen.

Prosus (min 7,5 procent) was opnieuw hekkensluiter in de AEX door de aanhoudende zware koersverliezen bij de Chinese technologiebedrijven. De investeerder, die onder meer een groot belang heeft in het Chinese techconcern Tencent, verloor een dag eerder al bijna 9 procent. Peking heeft al enige tijd de aanval geopend op de grote techbedrijven in het land. Daarmee wil de regering de machtspositie van die ondernemingen aanpakken.

Randstad leverde 6,5 procent in. De uitzender boekte afgelopen kwartaal voor het eerst sinds de coronapandemie een hogere omzet in vergelijking met de periode voor de crisis. De winst nam ook toe. Volgens analisten van Jefferies viel de groei in de Verenigde Staten echter tegen gezien het sterke herstel van de grootste economie ter wereld. De Amerikaanse omzet van Randstad groeide met 1 procent vergeleken met de periode voor corona.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de min op 740,66 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 1056,16 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6 procent.

Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl, ging aan kop in de AEX met een winst van 3,5 procent. KPN volgde met een plus van 1,8 procent. Het telecomconcern boekte in het tweede kwartaal meer winst bij een vrijwel gelijke omzet. Volgens topman Joost Farwerck blijft het totale aantal nieuwe mobiele klanten in zowel de consumenten als de zakelijke markt stevig groeien. Ook gaat het concern voor 200 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Besi klom 0,7 procent. De chiptoeleverancier boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht dankzij de sterke vraag naar computerchips.

In Londen kelderde Reckitt Benkiser 9 procent na een tegenvallende omzetgroei in het tweede kwartaal. De Britse producent van consumentengoederen kampte met een mild verkoudheidsseizoen, waardoor er minder keelpijntabletten van het merk Strepsils werden verkocht. Afgelopen jaar deed de concurrent van Unilever nog goede zaken met de verkoop van schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen tegen het coronavirus.

De euro was 1,1781 dollar waard, tegen 1,1809 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 71,89 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 74,64 dollar per vat.