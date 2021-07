UPS blijft doorgroeien dankzij coronashoppen via internet

Pakketbezorger UPS blijft er flink van profiteren dat er sinds de uitbraak van het coronavirus veel meer via internet wordt gewinkeld. Door lockdowns bleven winkels het afgelopen kwartaal soms gesloten waardoor webshops meer verkochten. Daardoor nam de vraag naar de pakketdiensten van UPS verder toe, en ook de winst.

Het Amerikaanse bedrijf bezorgde in het tweede kwartaal wereldwijd dagelijks gemiddeld 24,2 miljoen pakketten. Dat waren er een jaar eerder nog 21,1 miljoen.

De omzet steeg in het tweede kwartaal met 15 procent naar 23,4 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In dat kwartaal in 2020 was de omzet ook al met 13 procent gestegen, mede door de pandemie. In Europa stegen de opbrengsten van UPS het afgelopen kwartaal met 30 procent.

De operationele winst, het resultaat voor aftrek van belastingen en rentebetalingen, kwam uit op 3,3 miljard dollar. Dat is een stijging van 47 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar.