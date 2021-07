Autoconcern Nissan rekent op jaarwinst ondanks chipproblemen

Het Japanse autoconcern Nissan Motor denkt dit lopende boekjaar een winst te kunnen boeken, ondanks de productieverstoringen door het wereldwijde chiptekort in de autosector. Volgens Nissan verliep het afgelopen kwartaal erg sterk dankzij de toegenomen vraag naar auto’s door het economisch herstel van de coronacrisis.

Nissan denkt nu dat in het lopende gebroken boekjaar tot eind maart volgend jaar een nettowinst van 60 miljard yen (461 miljoen euro) zal worden behaald, terwijl eerder juist op een verlies van 60 miljard yen werd gerekend. In het afgelopen kwartaal zette het bedrijf een winst in de boeken tegen een verlies een jaar terug.

Volgens Nissan is de vraag naar auto’s erg sterk en zal daarom de omzet dit boekjaar hoger uitvallen dan eerder gedacht. Het bedrijf zei eerder dat de chiptekorten tot een productieverlies van 500.000 auto’s dit jaar zouden kunnen leiden, grotendeels in de eerste helft. Volgens topman Makoto Uchida wordt geprobeerd dat productieverlies in de tweede helft van het fiscale jaar voor een groot deel goed te maken, hoewel de chiptekorten wel een probleem blijven en de verkopen zullen raken.