Bitcoin wint voor achtste dag op rij aan waarde

De waarde van de bitcoin is woensdag voor de achtste dag op rij gestegen. Dat is dit jaar nog niet eerder gebeurd. In een week tijd is de koers met zo’n 30 procent gestegen. Daarmee is de belangrijkste cryptomunt inmiddels weer ruim 40.000 dollar waard.

Onlangs was de digitale munt nog minder dan 30.000 dollar waard. Waarschijnlijk hangt het herstel samen met speculatie dat webwinkelconcern Amazon ook iets met cryptomunten gaat doen. Ook reageerden beleggers mogelijk op opmerkingen van Elon Musk. De topman van autofabrikant Tesla zei dat het minen van bitcoins “verschuift naar hernieuwbare energie”. Tesla stopte in mei nog met het accepteren van betalingen in bitcoins vanwege het vervuilende energieverbruik.

Toch is de waarde van de munt nog ver verwijderd van de piek van medio april. Toen werd de bitcoin voor bijna 65.000 dollar verhandeld. Daarna ging de koers hard omlaag. Dat kwam volgens deskundigen onder meer omdat Tesla stopte met het accepteren van betalingen in bitcoins vanwege milieuzorgen. Daarnaast besloot de Chinese overheid om streng op te treden tegen zogeheten bitcoinminers.