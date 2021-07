Boeing profiteert van herstel luchtvaart van coronacrisis

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing profiteert van het herstel in de luchtvaartsector van de coronacrisis. Luchtvaartmaatschappijen bestellen daardoor weer nieuwe vliegtuigen bij Boeing, nadat die orders eerder werden geannuleerd of uitgesteld. Het bedrijf wist de omzet in het tweede kwartaal daardoor flink te verhogen en weer winst te boeken, na de dieprode cijfers een jaar geleden.

De omzet steeg op jaarbasis met 44 procent naar 17 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 567 miljoen dollar. Het is voor het eerst in bijna twee jaar dat een winst werd behaald. Een jaar geleden leed Boeing nog een verlies van 2,4 miljard dollar.

Volgens het bedrijf namen de leveringen in de afgelopen periode toe tot 79 verkeersvliegtuigen tegen 20 stuks in het tweede kwartaal van 2020. Het gaat vooral om leveringen van de 737 MAX die sinds eind vorig jaar weer mag vliegen na lang aan de grond te hebben gestaan na twee dodelijke ongevallen met het type in korte tijd.

Overigens spelen er wel verschillende problemen bij Boeing want eerder deze maand werd bekend dat het concern dit jaar veel minder 787 Dreamliners gaat leveren dan voorzien vanwege een fabricagefout. Daarnaast moet de hele Amerikaanse vloot van 737’s worden ge├»nspecteerd vanwege een mogelijk defect.

Verder verdiende Boeing ook meer geld met onderhoudsdiensten aan vliegtuigen. Daarnaast heeft het bedrijf ook een divisie voor defensie en luchtvaart. Daar namen de inkomsten licht toe. Boeing bouwt bijvoorbeeld gevechtsvliegtuigen, helikopters en militaire transport- en tankertoestellen.

Het orderboek voor verkeersvliegtuigen bij Boeing staat op meer dan 4100 toestellen, met een totale waarde van 285 miljard dollar.

Topman David Calhoun zei verder dat Boeing het personeelsbestand wil gaan handhaven op de huidige 140.000 werknemers, waarmee wordt afgezien van het eerdere plan om dit in te krimpen tot 130.000. Calhoun gaf aan dat het besluit samenhangt met “bemoedigende trends” bij het herstel in de luchtvaartindustrie.