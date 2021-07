Oud-eigenaren Yukos: Rusland moet nog eens 5 miljard terugbetalen

De voormalige eigenaren van het olie- en gasconcern Yukos zeggen een nieuwe overwinning te hebben behaald in hun strijd tegen de Russische staat. Het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag heeft geoordeeld dat Rusland nog eens 5 miljard dollar moet betalen aan Yukos Capital, zo meldt de stichting die opkomt voor de belangen van voormalige aandeelhouders van het energieconcern.

Het Permanente Hof van Arbitrage kon niet direct reageren op vragen van het ANP. Vaak blijven arbitragezaken, waarbij buiten een rechter om een conflict wordt beslecht, vertrouwelijk.

Volgens de Yukos Foundation, opgericht om buitenlandse bezittingen van Yukos te beschermen, is Rusland door arbiters verplicht de schade te vergoeden voor de inbeslagname van leningen van Yukos Capital aan het moederbedrijf Yukos Oil. Die portefeuille aan leningen zou onterecht zijn afgepakt van Yukos.

Het is een nieuwe overwinning van oud-aandeelhouders van Yukos. Eerder oordeelde het gerechtshof in Den Haag al dat Rusland de voormalige eigenaren 50 miljard dollar moeten betalen als schadevergoeding voor de nationalisatie van Yukos.

Yukos was een van de grootste olie- en gasmaatschappijen van Rusland. Het bedrijf werd begin deze eeuw genationaliseerd na de arrestatie en veroordeling van zijn eigenaar Michail Chodorkovski, die wegens fraude en belastingontduiking achter de tralies verdween. Critici vonden dat het proces tegen Chodorkovski, die een bekend tegenstander was van president Vladimir Poetin, politiek gemotiveerd was.

Chodorkovski zat jaren opgesloten in een Siberisch strafkamp totdat hij in 2013 vervroegd vrij kwam. Hij verblijft tegenwoordig in Londen.