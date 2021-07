Recordomzet voor Starbucks ondanks tegenvaller in China

Starbucks groeit flink sinds zijn winkels weer zijn heropend na het opheffen van de coronalockdowns. De Amerikaanse koffieketen zette het afgelopen kwartaal een recordomzet in de boeken. Starbucks verhoogt daardoor opnieuw zijn financiële verwachtingen voor de rest van het financiële jaar. Wel is de onderneming minder positief over China, een van de belangrijkste markten voor het bedrijf.

Topman Kevin Johnson schrijft de “recordprestaties” toe aan de snelle wendbaarheid van Starbucks om in te spelen op de veranderende behoeften van klanten. Daarbij profiteert het bedrijf duidelijk van de heropening van winkels, waardoor mensen elkaar weer kunnen ontmoeten om koffie te drinken. Tijdens de lockdowns waren veel winkels gesloten.

Wereldwijd verkocht Starbucks in filialen die al langer dan een jaar bestaan bijna driekwart meer aan luxe koffies, dranken en andere snacks. De kwartaalomzet kwam daarmee uit op bijna 7,5 miljard dollar. Dat is fors meer dan de 4,2 miljard dollar omzet die het bedrijf in dezelfde periode een jaar eerder draaide. Onder de streep noteerde Starbucks een winst van 1,2 miljard dollar. Een jaar eerder kwam het bedrijf nog ruim 678 miljoen dollar tekort.

Over China, naast thuismarkt Verenigde Staten de belangrijkste markt voor de koffieketen en de plek waar de virusuitbraak als eerste om zich heen greep, is het bedrijf minder positief. Daar werd de afgelopen maanden wel bijna een vijfde meer verkocht. Maar kenners hadden in doorsnee op meer gerekend. Starbucks stelt de verwachtingen voor China voor de rest van het boekjaar dan ook naar beneden bij.