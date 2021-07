Airbus: vraag naar vliegtuigen herstelt sneller dan verwacht

De vraag naar de vliegtuigen van Airbus herstelt sneller dan het bedrijf had verwacht. Het Franse bedrijf rekent er nu op dit jaar 600 verkeersvliegtuigen te leveren. Drie maanden geleden verwachtte Airbus er nog 566 te leveren, wat een vergelijkbaar cijfer is als in 2020.

Airbus schroefde mede daarom ook de vooruitzichten op voor de bedrijfswinst voor het hele jaar naar 4 miljard euro, tegen een eerdere verwachting van 2 miljard euro. Dat is de winst voor onder meer de aftrek van belastingen.

Het is een teken dat de luchtvaartsector aan het herstellen is van de coronacrisis. Door de pandemie doken de resultaten van vliegtuigbouwers en vliegtuigmaatschappijen vorig jaar diep in het rood. Topman Guillaume Faury van Airbus wijst erop dat de luchtvaartmarkt nog wel onzeker blijft vanwege de voortdurende coronapandemie.

De omzet van Airbus steeg in het tweede kwartaal op jaarbasis met 70 procent naar 14,2 miljard euro. Het bedrijf boekte een winst van bijna 1,9 miljard euro. Vorig jaar werd in dezelfde periode nog een verlies van 1,4 miljard euro geleden. Airbus heeft in het eerste halfjaar van 2021 297 verkeersvliegtuigen afgeleverd.

De vliegtuigbouwer maakte bij de cijferupdate bekend een vrachtversie te gaan produceren van het grote langeafstandstoestel A350. Daarmee willen de Fransen hun dominante Amerikaanse concurrent Boeing uitdagen in de vrachtsector.