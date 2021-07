Amerikaanse economie groeit fors, maar minder dan verwacht

De economie van de Verenigde Staten is in het tweede kwartaal met 1,6 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ondanks die forse stijging, lijkt dit een tegenvaller. Economen hadden in doorsnee op nog sterkere groei gerekend dankzij versoepelingen van coronaregels die door grootscheepse vaccinatiecampagnes mogelijk waren.

Kenners die persbureau Bloomberg heeft gepeild verwachtten in doorsnee een stijging van het bruto binnenlands product (bbp) van 2,1 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

De groei van ’s werelds grootste economie had volgens het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis alles te maken met de heropening van grote delen van de samenleving. Eetgelegenheden, bars en hotels konden weer gasten ontvangen. Dat zorgde ervoor dat consumenten het geld weer meer konden laten rollen in die sectoren, in plaats van het oppotten tijdens lockdowns.

Daarnaast gaven Amerikaanse staten en lokale overheden meer uit en werd er meer geïnvesteerd. Daarbij hielp het dat Washington deze lagere overheden veel coronasteun bood en bedrijven speciale leningen konden krijgen. Dankzij de solide economische groei is het Amerikaanse bbp, dus de totale waarde van alle goederen en diensten die in het land worden geproduceerd, weer op het niveau van voor de coronacrisis.

Voor het eerste kwartaal meldde het Bureau of Economic Analysis 1,5 procent economische groei ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat is iets minder dan het statistiekbureau bij eerdere ramingen meldde.