Arcadis krijgt vaker klussen rond klimaatverandering

Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis krijgt steeds vaker opdrachten voor het beperken van de impact van klimaatverandering en het creëren van meer duurzaamheid en leefbare gemeenschappen. Dat heeft topman Peter Oosterveer bij de presentatie van de halfjaarcijfers gezegd. Volgens hem profiteert het Nederlandse bedrijf de laatste tijd van het economische herstel in de wereld en ziet Arcadis de vraag naar duurzame projecten toenemen, hoewel de onderneming ook nog steeds de gevolgen van de pandemie ervaart.

De omzet kwam in de eerste zes maanden van dit jaar uit op 1,3 miljard euro. Dat was nog een lichte daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Maar in de laatste maanden zat de omzet weer duidelijk in de lift. Het orderboek dikte ruim 7 procent aan en de winst steeg met ruim een kwart tot 78 miljoen euro.

De recente omzetgroei dankt Arcadis vooral aan de flinke coronasteunprogramma’s van diverse overheden, waardoor projecten voor duurzame infrastructuur in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie toenamen. Ook is er bij klanten meer aandacht voor het verminderen van CO2-uitstoot en projecten om de effecten op het milieu te verminderen. Volgens topman Oosterveer is het einde van dit soort klimaatprojecten nog niet in zicht, mede vanwege de “aanhoudende ernstige impact van extreem weer” die in inmiddels in diverse gebieden speelt.

Arcadis denkt dat het nieuwe infrastructuurplan van president Joe Biden mogelijkheden voor verdere groei oplevert. Het stimuleringsprogramma van de Britse overheid zal Arcadis waarschijnlijk ook meer toekomstig werk opleveren. In België, Polen, Frankrijk en Nederland ziet Arcadis eveneens mogelijkheden vanwege geplande overheidsuitgaven aan infrastructuur en de overgang naar hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie.