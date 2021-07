AstraZeneca verkoopt meer coronavaccins in tweede kwartaal

Farmaceut AstraZeneca heeft in het tweede kwartaal van dit jaar ruim drie keer zo veel verdiend aan zijn coronavaccin als in de eerste drie maanden van het jaar. Het Brits-Zweedse bedrijf nam de verkopen van die inenting niet mee in zijn verwachtingen voor het hele jaar omdat het uit principe geen winst maakt op de productie en verkoop zolang de pandemie duurt.

Die verwachtingen voor het hele jaar stelde AstraZeneca naar boven bij door de overname van het bedrijf Alexion. Dat specialiseert zich in geneesmiddelen voor zeldzame ziektes.

Het coronavaccin van AstraZeneca, dat door de universiteit van Oxford werd ontwikkeld, heeft de afgelopen maanden te kampen gehad met een aantal tegenslagen. Zo bleek het niet zo goed te beschermen als de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Ook werd het gebruik in verschillende landen opgeschort vanwege een kans op een vorm van trombose. Een aanvraag voor goedkeuring in de Verenigde Staten stelde AstraZeneca uit naar de tweede jaarhelft.

Desondanks verkocht AstraZeneca voor 894 miljoen dollar aan de coronavaccins. De totale omzet kwam uit op 8,2 miljard dollar, aanzienlijk meer dan de 6,2 miljard dollar uit dezelfde periode een jaar eerder. De winst bedroeg 550 miljoen dollar tegen 738 miljoen dollar een jaar eerder.