Bayer reserveert nog eens 4,5 miljard voor Roundup-claims

Het Duitse chemieconcern Bayer zet nog eens 4,5 miljard dollar apart om schadeclaims af te handelen van mensen die zeggen ziek te zijn geworden door de onkruidverdelger Roundup. Duizenden Amerikanen hebben rechtszaken aangespannen tegen het bedrijf omdat het middel kanker zou veroorzaken.

Bayer, dat Roundup via de overname van Monsanto in 2018 in handen kreeg, had al 11,6 miljard dollar gereserveerd om schikkingen te treffen met gedupeerden of rechtszaken te voeren. De beslissing om dat bedrag op te hogen tot bijna 16 miljard dollar volgt op juridische tegenslagen eerder dit jaar.

Een Amerikaanse rechter ging in mei niet akkoord met een regeling waarmee Bayer toekomstige schadeclaims wil afhandelen. Het concern had voorgesteld 2 miljard dollar beschikbaar te stellen voor mensen die Roundup hadden gebruikt maar nog niet ziek zijn geworden. Het geld zou dan bedoeld zijn voor medische kosten in de toekomst.

Daarnaast hielden rechters in een beroepszaak een vonnis in stand waarbij Bayer wordt veroordeeld tot het betalen van 25 miljoen dollar aan Edwin Hardeman, een van de eerste Roundup-gebruikers die rechtszaken begon wegens het middel.

Bayer houdt er nu rekening mee dat het Amerikaanse hooggerechtshof in dat laatste proces in het nadeel van het chemiebedrijf oordeelt, waardoor de extra miljardenvoorziening nodig is. Aan de andere kant houdt het concern het ook voor mogelijk dat het hooggerechtshof akkoord gaat met een bredere schikkingsovereenkomst die een einde maakt aan praktisch alle schadezaken.

Roundup bevat het bestanddeel glyfosaat, dat in verband wordt gebracht met een vorm van lymfeklierkanker. Bayer houdt vol dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat dit middel de ziekte veroorzaakt. Wel heeft het bedrijf besloten vanaf 2023 geen producten met glyfosaat meer te verkopen aan particuliere klanten in de Verenigde Staten.