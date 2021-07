Bredase chatleverancier CM.com blijft sterk groeien

De Bredase leverancier van onder meer chatdiensten CM.com heeft opnieuw een goed kwartaal doorgemaakt. Ditmaal verdubbelde de omzet ruim vergeleken met een jaar eerder. Directeuren Jeroen van Glabbeek en Jörg de Graaf zeggen daar “best tevreden” mee te zijn. Volgens de directie presteerde het bedrijf goed “op alle fronten, in alle landen, met alle overnames en met alle producten”.

CM.com levert vanuit zo’n 25 landen diensten voor klantcontact, zoals via chats en automatische sms-systemen. Voor de Nederlandse overheid, maar ook in het Midden-Oosten verzorgt het bedrijf bijvoorbeeld de berichten die mensen krijgen na het maken van een coronatest- of vaccinatie-afspraak. Ook is de in 1999 opgerichte onderneming actief in de betalings- en kaartverkoopindustrie.

De totale omzet groeide de afgelopen drie maanden met 119 procent op jaarbasis en bedroeg dik 62 miljoen euro. Dat is sterker dan verwacht en zorgt ervoor dat de verwachte omzetgroei voor dit kalenderjaar is verhoogd naar 55 tot 69 procent. De brutowinst was het afgelopen kwartaal ruim 15 miljoen euro, tegen bijna 6 miljoen euro eerder in dezelfde periode vorig jaar.

Hoewel het bedrijf profiteerde van de gevolgen van de coronapandemie, verwacht CM.com geen terugloop zodra alle maatregelen zijn opgeheven. “De kaartverkoop voor festivals en voetbalwedstrijden was de afgelopen tijd nog moeizaam, net als onze diensten voor de reissector”, zeggen de directeuren. Ze verwachten dat het heropenen van die branches voor meer inkomsten zal zorgen.

De groei is in andere landen sterker dan in het thuisland. Sterke markten zijn volgens de directeuren de VS, Zuid-Europa en India. Uitbreidingen naar de grote landen Indonesië en Australië staan bovenaan het lijstje, hoewel dit nog niet concreet is. Als grootste groeimogelijkheid ziet CM.com het combineren van zijn diensten, door bijvoorbeeld via klantcontact verkregen gegevens in te zetten voor verkoopdoeleinden.