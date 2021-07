Containerschip Ever Given aangekomen bij Rotterdamse haven

Het containerschip Ever Given dat in maart het Suezkanaal blokkeerde, is donderdag in de vroege ochtend aangekomen bij de Rotterdamse haven. Het schip werd in maart wereldberoemd toen het door een zandstorm overdwars vast kwam te liggen in het Suezkanaal en zo een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld blokkeerde.

Alle containers die bestemd zijn voor het Europese vasteland zullen worden gelost aan de ECT Delta-terminal, dus ook de lading met bestemming Hamburg. Containers voor die Duitse havenstad worden op een ander schip gezet om hun reis voort te zetten. De Ever Given zelf vaart door naar het Engelse Felixstowe om de resterende containers af te leveren.

De uit China afkomstige lading komt dus maanden te laat aan. Aan boord zijn tal van goederen, van schoolagenda’s en zonnepanelen tot tuinhout en fietsen. Verontruste ondernemers hebben afgelopen tijd in de media hun zorgen over de lading geuit. Zo zouden er ook nog containers met groente en fruit aan boord zijn, waarvan het nog maar de vraag is wat de status daarvan is.

Het duurde bij de blokkade van het Suezkanaal ongeveer een week voor het schip vlot getrokken kon worden. In die tijd ontstond een file van honderden schepen en raakte de wereldwijde handel ontregeld. Een deel van de schepen die eigenlijk door het kanaal heen wilden, besloot om Afrika heen te varen.

Dat het daarna zolang heeft geduurd voor het schip zijn reis naar Rotterdam kon voortzetten, komt door juridisch gesteggel tussen de eigenaar en de autoriteit van het Suezkanaal over een schadevergoeding. Daardoor lag het schip maanden aan de ketting. Onduidelijk is hoeveel er precies betaald is, maar het zou om honderden miljoenen euro’s gaan.

Pas begin juli verliet het containerschip het Suezkanaal. Daarna lag het vaartuig nog enkele dagen bij havenstad Port Saïd voor anker om voorbereidingen te treffen voor de hervatting van de reis.