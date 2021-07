Containerschip Ever Given komt eindelijk aan in Rotterdam

Het containerschip Ever Given dat in maart het Suezkanaal blokkeerde, komt donderdag in de vroege ochtend aan in de Rotterdamse haven. Het schip blijft naar verwachting tot begin augustus in Rotterdam om containers te lossen en te laden. Daarna vertrekt het naar het Engelse Felixstowe.

De Ever Given werd in maart wereldberoemd toen het door een zandstorm overdwars vast kwam te liggen in het Suezkanaal. Het duurde ongeveer een week voor het schip vlot getrokken kon worden. In die tijd ontstond een file van honderden schepen en raakte de wereldwijde handel ontregeld. Een deel van de schepen die eigenlijk door het kanaal heen wilden, besloot om Afrika heen te varen.

Nadat de Ever Given los was gekomen, lag het schip maanden aan de ketting. In die periode steggelden de eigenaar en de autoriteit van het Suezkanaal over een schadevergoeding. Onduidelijk is hoeveel er precies betaald is, maar het zou om honderden miljoenen euro’s gaan.

Pas toen een akkoord over het betalen van de schadevergoeding aan de kanaalautoriteit SCA werd bereikt, mocht de Ever Given vertrekken. Begin juli verliet het containerschip het Suezkanaal. Daarna lag het vaartuig nog enkele dagen bij havenstad Port Saïd voor anker om voorbereidingen te treffen voor de hervatting van de reis.