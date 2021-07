Duitse inflatie na dertien jaar weer boven de 3 procent

De Duitse inflatie is in juli gestegen naar 3,8 procent op jaarbasis, aldus het federale statistiekbureau. De geldontwaarding in de grootste economie van Europa was sinds augustus 2008 niet meer boven de 3 procent uitgekomen. Tijdens de financiële crisis lag de inflatie regelmatig wel boven die grens.

De forse stijging was al wel verwacht. Vorig jaar besloot Duitsland de btw in de tweede jaarhelft tijdelijk te verlagen. Daardoor zijn veel producten nu duurder dan een jaar geleden.

Er is de laatste tijd veel te doen om de inflatie. Die loopt op door onder meer de gestegen kosten voor grondstoffen als gevolg van de sterk groeiende economie na het dieptepunt van de coronacrisis. Ook stijgen de kosten voor energie sterk. De vraag voor centrale banken is of de inflatie tijdelijk is of dat ze in moeten grijpen door steunmaatregelen af te bouwen en de rente te verhogen.

De Europese Centrale Bank (ECB) kijkt daarvoor overigens naar een zogenoemd geharmoniseerd cijfer zodat de Duitse inflatie kan worden vergeleken met die in andere Europese landen. Dat kwam uit op 3,1 procent op jaarbasis, nog altijd ruim boven de nieuwe doelstelling van de ECB van 2 procent inflatie.