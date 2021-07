Evenemententak blijft buitenbeentje bij groeiend RELX

Dataleverancier RELX heeft afgelopen halfjaar bij vrijwel alle bedrijfsonderdelen groei geboekt. Wel had het bedrijf daarbij last van ongunstige wisselkoerseffecten. Alleen de evenemententak, met afstand het kleinste onderdeel, had nog altijd veel last van de coronacrisis. Daardoor gaan vakbeurzen en conferenties in veel landen nog altijd niet door.

Met name de risicoanalysetak van RELX deed goede zaken. Zonder de effecten van wisselkoersen groeide daar de omzet met 10 procent. De tak Scientific, Technical & Medical, die onder meer wetenschappelijke tijdschriften uitgeeft, was goed voor 5 procent meer omzet en Legal zag de omzet met 2 procent toenemen. De omzet van de evenemententak ging ten opzichte van vorig jaar met ruim een derde omlaag.

Topman Erik Engstrom vindt dat RELX goed bezig is en wijst daarvoor op die onderliggende groei. Die groei gaat over heel dit jaar iets hoger uitpakken dan het historisch gemiddelde, stelt het bedrijf nu.

Met de nadelige gevolgen van de wisselkoersen meegeteld was de risicoanalysetak de enige die groeide. Ook de gehele omzet daalde op die basis, tot zo’n 3,4 miljard pond of 3,9 miljard euro. Dat was in het eerste halfjaar van 2020 nog 3,5 miljard pond.

De winst voor belastingen ging wel omhoog, tot 825 miljoen pond. Dat was een jaar eerder nog 666 miljoen pond.