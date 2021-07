Grootste bierbrouwer verkoopt weer meer dan voor corona

De grootste bierbrouwer ter wereld AB InBev heeft het afgelopen kwartaal weer meer verkocht dan voor de coronapandemie. Door horecasluitingen kende de producent van onder meer Leffe, Hertog Jan en Jupiler vorig jaar tijdens het tweede kwartaal nog een forse omzetdaling van 18 procent. Maar een strategie gericht op zijn populaire merken leidde volgens de in België gevestigde brouwer nu weer tot een sterke groei.

Zowel het aantal verkochte liters drank als de opbrengsten daarvan waren de afgelopen drie maanden ruim 3 procent hoger dan in dezelfde periode in 2019. In Europa kwam de omzetgroei van 20 procent vergeleken met een jaar geleden vooral door de heropening van de horeca en blijvende populariteit van thuisconsumptie. De toename van de opbrengsten wereldwijd was 28 procent op jaarbasis. Alle drankjes samen brachten 13,5 miljard dollar in de la. Daar bleef een winst van 1,5 miljard dollar van over.

De verkoop van andere drankjes dan bier groeide sterker dan die van bieren. De omzet van de niet-bieren zoals mixjes tussen frisdrank en alcohol nam met 40 procent toe. De gemiddelde brutowinst per verkocht drankje is volgens de brouwer een vijfde hoger dan van een biertje. AB InBev wil de rest van het jaar meer gaan inzetten op de markt van niet-bieren en daarnaast de al succesvolle merken sneller laten groeien.

Budweiser, Stella Artois en Corona zijn drie bieren die AB InBev wereldwijd aan de man brengt. De verkoop van die merken steeg met 23 procent en met 19 procent buiten de markten waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Dat is volgens de brouwer een goede zaak, omdat de bieren in het buitenland doorgaans voor hogere marges worden verkocht.