Hotelconcern achter Ibis ziet sinds mei tekenen van herstel

Accor heeft sinds mei het herstel van de coronacrisis ingezet. Dat komt volgens het Franse hotelconcern door de uitrol van vaccins en de geleidelijke versoepeling van reisbeperkingen. Accor, bekend van ketens als Ibis, Sofitel, Novotel en Mercure, zag de omzet in het eerste halfjaar evengoed nog zakken ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Het hotelwezen kreeg net als vorig jaar harde klappen door de uitbraak van het coronavirus en de malaise in de reis- en toerismesector. Daardoor kwamen er veel minder mensen in de hotels van Accor, dat ook tientallen vestigingen heeft in Nederland.

De omzet daalde in het eerste halfjaar op vergelijkbare basis met 6 procent naar 824 miljoen euro. Daarmee zijn de opbrengsten gehalveerd ten opzichte van dezelfde periode in 2019, voor de coronacrisis. Accor boekte wel een kleiner bedrijfsverlies dan in 2020, mede dankzij kostenbesparingen.

Voor aftrek van belastingen en eenmalige opbrengsten was het resultaat een min van 120 miljoen euro, tegen een verlies van 227 miljoen euro een jaar eerder. Netto was wel sprake van een winst van 67 miljoen euro, omdat het aandeel in een hotelketen werd verkocht.

Op 26 juli was 93 procent van de hotels van Accor geopend. Dat percentage was in april 87 procent. Wereldwijd heeft het concern bijna 5200 hotels in 110 landen met in totaal 762.000 kamers.