Kifid: onduidelijkheid in offerte altijd in voordeel consument

Een bepaling in een offerte die voor meerdere interpretaties vatbaar is, moet altijd in het voordeel van de consument uitpakken. Dat heeft klachteninstituut Kifid bepaald in een zaak die twee klanten van ASR hadden aangespannen tegen de hypotheekaanbieder.

De consumenten en ASR waren het niet eens over de rente die de geldverstrekker betaalt over het geld in het bouwdepot. Dat is een rekening bij de hypotheek, van waaruit kosten voor een verbouwing worden betaald. In de bepaling stond dat de rente op het geld in het bouwdepot 1 procent lager is dan de rente die de consument betaalt voor de hypotheek. De klanten van ASR hebben dat verstaan als “één honderdste van het rentepercentage” terwijl ASR het bedoelde als 1 procentpunt. Daardoor kregen ze een stuk minder rente over het geld in hun bouwdepot dan ze hadden verwacht.

De Geschillencommissie van Kifid oordeelde dat de tekst in de offerte op twee manieren kon worden uitgelegd. Het klachteninstituut vindt dat ASR het misverstand makkelijk had kunnen voorkomen door een rekenvoorbeeld toe te voegen aan de offerte. De geldverstrekker moet daarom met terugwerkende kracht over de hele looptijd van het bouwdepot rekenen met de veel hogere rentevergoeding.