Nederlands glasvezelnetwerk breidt steeds sneller uit

Het aantal Nederlandse huishoudens dat is aangesloten op het glasvezelnetwerk neemt toe. Bijna de helft van de huizen in Nederland had na het eerste kwartaal van dit jaar de mogelijkheid om voor tv, vaste telefonie en internet gebruik te maken van een glasvezelverbinding. Daar is wel een speciaal abonnement voor nodig, waar volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toen 1,7 miljoen huishoudens over beschikten.

Dat is een toename van 7 procent vergeleken met een kwartaal eerder. Het aantal glasvezelaansluitingen nam in drie maanden toe met 200.000, terwijl er in het hele vorige jaar 500.000 bijkwamen. In 2019 waren dat er volgens de ACM 180.000. Eind maart dit jaar hadden in totaal bijna 4 miljoen van de 8 miljoen Nederlandse huishoudens een glasvezelaansluiting.

Met name KPN zet fors in op de nieuwe netwerkaansluiting. KPN sloot eerder dit jaar een financieringsovereenkomst met pensioenfonds ABP om Nederlandse dorpen en kleine woonkernen sneller van glasvezel te voorzien. Zo wil de telecomprovider af van kopernetwerken, waar volgens de ACM tijdens het eerste kwartaal al een afname van 3 procent zichtbaar was.

Ook de belangstelling voor snel internet is volgens de toezichthouder toegenomen. Nog nooit eerder kon meer dan de helft van de huizen met een breedbandaansluiting gebruikmaken van internet met een minimale snelheid van 100 megabit per seconde.