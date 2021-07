Stijgende grondstofkosten raken marges levensmiddelenconcerns

Grote voedingsconcerns merken dat stijgende grondstofkosten hun marges raken. Bekende bedrijven als het Franse Danone, het Zwitserse Nestlé en de Britse drankenfabrikant Diageo stellen allemaal dat dit hun resultaten onder druk zet. Maar het valt minder op doordat ze tegelijkertijd hun verkopen hebben opgevoerd, wat uiteindelijk de winst ook omhoog helpt.

De stijgende prijzen spelen voor tal van grondstoffen, variërend van olie en aluminium tot maïs en de agave die wordt gebruikt om tequila te maken. Dit komt door een samenloop van omstandigheden. Bij sommige grondstoffen spelen tekorten omdat de vraag ernaar heel sterk is toegenomen. Daarnaast kampt de internationale scheepvaart met verstoringen als gevolg van de coronapandemie. De prijsstijgingen worden niet altijd direct verrekend in de prijzen van artikelen in de winkel, met als gevolg dat de fabrikanten zelf onvoordeliger uit zijn.

Danone voerde de omzet afgelopen kwartaal met bijna 7 procent op ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee overtrof het concern achter Evian en Badoit-water en Activia-yoghurt de verwachtingen van analisten. Maar de marge daalde juist. Deze kwam voor het eerste halfjaar als geheel uit op ruim 13 procent, van 14 procent in dezelfde periode vorig jaar. Daarbij waarschuwde het bedrijf voor een versnelling van de inflatie voor onder meer melk, verpakkingen en logistieke kosten.

Bij Nestlé was het min of meer hetzelfde verhaal. Producten als koffie, diervoeding en de smaakmakers van Maggi werden flink meer verkocht. Wel is de prognose voor de winstmarge verlaagd. Dat heeft zowel te maken met gestegen prijzen van grondstoffen en kosten in verband met de integratie van de activiteiten die eerder dit jaar zijn overgenomen van vitamine- en supplementenmaker The Bountiful Company.

Diageo is vooral bekend van merken als Baileys, Johnnie Walker en Guinness. Het concern profiteerde er in de voorbije periode vooral van dat bars en restaurants in Noord-Amerika weer heropend konden worden. Daardoor was er extra vraag naar zijn tequila-merken en de whiskey van Johnnie Walker. Maar juist op die belangrijke Amerikaanse markt liep de marge terug, deels door extra investeringen in marketing maar ook door de toegenomen inkoopprijs van agave. Wereldwijd ging de marge van Diageo in het eind juni afgesloten gebroken boekjaar overigens wel omhoog, en ook de winst groeide flink.