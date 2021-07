Toyota verkocht recordaantal auto’s in juni

Het Japanse autoconcern heeft nog nooit zoveel auto’s verkocht in de maand juni als dit jaar. De verkopen lagen een vijfde hoger dan in de zesde maand van coronajaar 2020. Tegelijkertijd leek het bedrijf bij de productie weinig last te hebben van het wereldwijde chiptekort. Ook het aantal auto’s dat van de band rolde lag in juni nog nooit zo hoog.

Toyota verkocht haast 845.000 auto’s en produceerde er meer dan 853.000. Daarmee wist het Japanse bedrijf problemen als chiptekorten te omzeilen, onder meer omdat het flinke voorraden van onderdelen aanhield.

Wel zijn er problemen. Zo zal het chiptekort verergeren, verwachten kenners. Bovendien heeft Toyota deze maand de productie in Thailand stilgelegd als gevolg van een corona-uitbraak in dat land.