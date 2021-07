Verkoop dure auto’s helpt Volkswagen vooruit ondanks chiptekort

Autoconcern Volkswagen heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd. Het bedrijf behaalde in het eerste halfjaar ook al meer winst dan in de eerste zes maanden van 2019, het jaar voor corona. Dat kwam vooral door sterke verkopen van duurdere modellen.

Door de wereldwijde chiptekorten moesten diverse autofabrikanten al verschillende keren fabrieken stilleggen. Dat heeft echter ook een positieve kant, want ze laten nu veelal de luxueuzere versies van hun automodellen bouwen waarop ze meer verdienen. Door de lagere productieaantallen en de grote vraag brengen auto’s ook meer op. Er hoeven bijvoorbeeld nauwelijks kortingen te worden gegeven.

Dat leidde ertoe dat Volkswagen de verwachte operationele winstmarge, dus zonder zaken als belastingen en eenmalige posten, voor heel dit jaar kon verhogen. Het Duitse concern achter merken als VW, Audi, SEAT en Skoda rekent nu op een winst van tussen de 6 en 7,5 procent van de omzet. Hoge prijzen voor grondstoffen kunnen eventueel nog wel van invloed zijn.

Volkswagen boekte in de eerste zes maanden een winst van 8,4 miljard euro. In de eerste helft van vorig jaar, toen het bedrijf vanwege de coronacrisis enige tijd een groot deel van zijn fabrieken had moeten sluiten en de vraag naar nieuwe auto’s volledig inzakte, was dat een verlies van 1 miljard euro.