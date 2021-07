Webwinkel Amazon blijft naar verwachting hard groeien

Webwinkel Amazon maakt donderdag na het slot op Wall Street de resultaten bekend over zijn tweede kwartaal. Daarin heeft het Amerikaanse bedrijf naar verwachting opnieuw geprofiteerd van thuiswinkelende consumenten tijdens lockdowns. Die waren er nog in veel landen, al begonnen veel overheden ook al met het versoepelen van de coronamaatregelen.

Bovendien viel het eigen koopjesfestijn Prime Day deze keer in dit kwartaal. Vorig jaar had Amazon dat doorgeschoven naar het najaar vanwege de coronapandemie.

Ook de vraag naar clouddiensten vanuit bedrijven blijft vanwege thuiswerken groot, zo kwam ook al naar voren bij de cijfers van Google-moeder Alphabet en Microsoft. Die techbedrijven zijn net als Amazon grote spelers op de cloudmarkt.

De cijferpresentatie is de eerste van de nieuwe topman Andy Jassy. Die was tot voor kort verantwoordelijk voor de cloudtak, maar volgde begin deze maand Jeff Bezos op. De oprichter van Amazon deed exact 27 jaar na de start van wat toen nog een onlineboekwinkel was een stap terug. Hij is nog wel voorzitter van het bedrijf.