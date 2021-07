Zonnewagenfabrikant Lightyear gaat zonnedaken maken in Venray

De Brabantse start-up Lightyear gaat de zonnedaken die nodig zijn voor zijn op zonne-energie werkende auto’s zelf in het Limburgse Venray produceren. Voor de productie van andere onderdelen van de auto koos het bedrijf onlangs voor een Fins bedrijf. Maar vanwege de specifieke, gepatenteerde technologie van de zonnecellen op het dak wil Lightyear de productie van dit onderdeel in eigen hand houden.

Volgens de onderneming voldoet de techniek van de zonnecellen inmiddels aan alle eisen om de productie op te schalen. Het eerste rijdende model van de start-up, Lightyear One, gaat volgend jaar zomer in productie.

De producent kiest voor het gebouw van Inalfa Roof Systems in Venray omdat daar “al een schat aan testapparatuur aanwezig is”. Inalfa is de tweede grootste Europese producent van schuif- en panoramadaken voor auto’s. Vanaf 1 augustus zal Lightyear zijn intrek nemen in het gebouw. Het hoofdkantoor van Lightyear blijft in Helmond.