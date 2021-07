Europese beurzen omlaag door winstnemingen

De Europese beurzen zijn vrijdag met minnen de week uit gegaan. Handelaren pakten hun winst na de stijging eerder deze week. Ook de Amsterdamse AEX-index leverde in ten opzichte van de recordstand van een dag eerder, maar bleef wel boven de 750 punten. Op het Damrak eindigde Air France-KLM stevig in de min nadat het luchtvaartconcern een kwartaalverlies had bekendgemaakt.

Ook positieve cijfers over de economie van de eurozone konden de beursgraadmeters niet in het groen stuwen. In het tweede kwartaal groeide die met 2 procent na twee kwartalen krimp. Daarmee is een einde gekomen aan de recessie.

De hoofdindex op Beursplein 5 sloot met een min van 0,5 procent op 754,31 punten. De graadmeter koerst af op een winst van zo’n 3,5 procent in juli. De MidKap zakte 0,9 procent tot 1053,71 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,7 procent.

Air France-KLM daalde 4,6 procent in de MidKap, waarmee alleen postkluisjesbedrijf InPost het slechter deed. De luchtvaartcombinatie leed in het tweede kwartaal een verlies van bijna 1,5 miljard euro. Het bedrijf presteerde desondanks beter dan verwacht en ziet voor de belangrijke zomermaanden tekenen van herstel. Concurrent IAG, het moederbedrijf van British Airways, zakte 7,5 procent in Londen na teleurstellende resultaten. Ook waarschuwde IAG voor een aanhoudende onzekerheid door de pandemie.

In de AEX was winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield de grootste daler, met een min van 3,8 procent. Techinvesteerder Prosus verloor 2,1 procent. De Chinese technologiebedrijven, waarin het bedrijf investeert, lieten weer flinke verliezen zien na het stevige herstel een dag eerder. De Chinese techsector kreeg eerder deze week al rake klappen door de hardere aanpak van de sector door de autoriteiten in het land. Chemicaliƫndistributeur IMCD was de sterkste stijger met een plus van 1,6 procent.

In Parijs werd Iliad 61 procent meer waard. De Franse miljardair Xavier Niel wil het resterende belang in de internetaanbieder in handen krijgen. Niel, die ook grootaandeelhouder is van Unibail-Rodamco-Westfield, biedt 182 euro per aandeel Iliad. In Milaan werden de kwartaalcijfers van de Italiaanse bank UniCredit (plus 2,8 procent) goed ontvangen. Ook voert de bank gesprekken met de Italiaanse overheid over een mogelijke overname van rivaal Monte dei Paschi di Siena, die 3,4 procent won.

De euro was 1,1862 dollar waard, tegen 1,1885 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 73,70 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 76,29 dollar per vat.