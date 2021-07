Franse economie groeit weer na krimp in eerste kwartaal

De Franse economie, de op een na de grootste van de eurozone, heeft in het tweede kwartaal weer groei getoond. Geholpen door het afbouwen van de coronalockdown in het land gaven Franse consumenten weer wat meer uit. Ook trokken onder meer de bedrijfsinvesteringen aan.

Een voorlopige raming van het Franse statistiekbureau gaat uit van 0,9 procent groei ten opzichte van een kwartaal eerder. Daarmee ging het economisch zelfs iets beter dan economen in doorsnee hadden voorzien. In het eerste kwartaal was als gevolg van strenge coronamaatregelen nog sprake van 0,1 procent krimp.

Ook afgelopen kwartaal was Frankrijk nog niet vrij van de coronabeperkingen. In april werd het beleid zelfs weer strenger om een ‚Äč‚Äčopleving van de besmettingsaantallen tegen te gaan en de druk op de ziekenhuizen te verlichten. Maar de economische impact hiervan bleef over de gehele linie beperkt. Vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar, toen de economie grote klappen kreeg door de uitbraak van het coronavirus, was sprake van bijna 19 procent groei.