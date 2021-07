Havenbedrijf Rotterdam kijkt naar grootschalige import waterstof

Havenbedrijf Rotterdam gaat kijken hoe het grootschalig waterstof kan importeren voor commerciële doeleinden. Daarvoor werkt het samen met het Rotterdamse tankopslag- en transportbedrijf Koole Terminals en de Aziatische experts Mitsubishi en Chiyoda. Zij willen gezamenlijk waterstof importeren uit goedkopere landen om dit vervolgens in Europa te verkopen.

De verwachting is dat het haalbaarheidsonderzoek een jaar duurt. Het havenbedrijf gaat tijdens die periode onder meer op zoek naar afnemers voor de waterstof in Noordwest-Europa. De betrokken bedrijven willen in 2025 jaarlijks 100.000 tot 200.000 ton waterstof importeren, wat in 2030 moet zijn opgelopen tot 300.000 tot 400.000 ton per jaar.

De technologie die wordt onderzocht is het vervoeren van waterstof op basis van de stof methylcyclohexaan (MCH). Dat is gemakkelijker dan andere opties zoals het vervoeren van waterstof op een temperatuur van min 253 graden of het combineren met ammoniak. De omgevingstemperatuur is bij het gebruik van MCH minder van belang en er kan gebruik worden gemaakt van bestaande schepen en infrastructuur. Deze techniek waarin Chiyoda in gespecialiseerd is, wordt gezien als veelbelovende techniek voor het vervoeren van waterstof.

Havenbedrijf Rotterdam ziet veel mogelijkheden in waterstof als nieuwe energiebron en handelsproduct. Eerder onderzocht de haven al mogelijkheden om groene waterstof te importeren vanuit onder meer IJsland en Australië. “Wij verwachten dat waterstof de huidige positie van olie zal overnemen, als energiedrager en als grondstof voor de industrie”, zei topman Allard Castelein eerder. Waterstof speelt in een klimaatneutrale toekomst onder meer een belangrijke rol omdat het als energiebron stabieler is dan bronnen die afhankelijk zijn van het weer.