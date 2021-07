Moederbedrijf Burger King ziet toekomst weer rooskleurig in

Restaurant Brands International (RBI), het moederbedrijf van onder meer fastfoodketen Burger King, ziet ondanks de coronacrisis de toekomst weer rooskleurig in, meldt het bedrijf in de halfjaarcijfers. Zo groeiden de wereldwijde verkopen het afgelopen kwartaal, waardoor de onderneming net boven het niveau van 2019 uitkwam en bestelden mensen veel meer via de app dan vorig jaar.

In april, mei en juni verkocht de onderneming in totaal ruim een derde meer kip, koffie, donuts en Whoppers. Een jaar terug daalden de verkopen van het bedrijf in dezelfde periode nog met ruim een derde ten opzichte van 2019. De totale afzet van het fastfoodconcern kwam uit op 8,9 miljard dollar, tegenover 6,5 miljard dollar een jaar terug. Bij dat bedrag zitten ook de verkopen van franchisenemers, zelfstandigen die eigen restaurants onder de merknamen uitbaten. De restaurants die RBI zelf uitbaat waren goed voor een omzet van 1,4 miljard dollar.

Hamburgerfastfoodketen Burger King deed het van alle merken het beste. In de afgelopen drie maanden verkocht de dochteronderneming bijna 40 procent meer en was goed voor bijna twee derde van alle verkopen van RBI. Donut- en koffieketen Tim Hortons verkocht een derde meer, maar kipfastfoodketen Popeyes zag de groei vertragen. Die keten verkocht een tiende meer.

De impact van de coronacrisis was volgens RBI minder heftig dan dezelfde periode vorig jaar. Dat kwam volgens het concern omdat veel van de restaurants van het bedrijf het afgelopen halfjaar gewoon in bedrijf bleven. Er kon niet overal meer worden gedineerd, maar er werd wel afgehaald en bezorgd. RBI zei eerder al dat dit de redding van het bedrijf was. Vorig jaar moesten in sommige regio’s restaurants helemaal dicht.

Gemiddeld genomen waren in het afgelopen kwartaal nagenoeg alle restaurants van de dochterondernemingen wereldwijd weer open. Wel hadden bepaalde regio’s, zoals Canada, Europa en BraziliĆ«, dit jaar nieuwe lockdowns afgekondigd of waren gebonden aan beperkte openingstijden door een avondklok. Het moederbedrijf verwacht dat lokale maatregelen de komende tijd nog van invloed zullen zijn op de mate waarin restaurants open kunnen en dat de resultaten hieronder gebukt zullen gaan.

Het bedrijf meldde verder de komende twee jaar voor 1 miljard dollar aan aandelen terug te kopen.