Neurologische start-up van Tesla-baas haalt miljoenen op

De Amerikaanse start-up Neuralink, uit de koker van Tesla-baas Elon Musk, heeft meer dan 200 miljoen dollar opgehaald. Onder meer Google Ventures, de investeringstak van moederbedrijf Alphabet, investeert in het bedrijf. Neuralink ontwikkelt draadloze computerchips die in het brein geïmplanteerd kunnen worden.

Met het geld wil Neuralink een eerste product naar de markt brengen. Ook wordt het geld gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling. Valor Equity Partners, Craft Ventures en Founders Fund, die allemaal al investeerden in Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX, stopten eveneens geld in Neuralink in deze investeringsronde. Die werd geleid door investeringsmaatschappij Vy Capital uit Dubai en Google Ventures.

Neuralink wil proefpersonen verbinden met computers door elektroden in hun hersenen te implanteren. Daarvoor heeft het bedrijf al een computer gebouwd. Met de implantaten kunnen mensen computers besturen met hun gedachten, zegt het bedrijf. De draadloze implantaten moeten helpen bij de genezing van neurologische aandoeningen zoals Alzheimer en andere vormen van dementie, en beschadigingen aan de ruggengraat. Neuralink werd mede opgericht door Musk in 2016.

In april plaatste Neuralink een video online van een aapje dat chips in zijn brein had gekregen en een videospelletje speelde. Neuralink plaatste al elektroden bij ratten en een varken, waardoor hun hersenactiviteit te meten is. In juni twitterde Musk dat het eerste product van Neuralink ervoor zou zorgen dat iemand die verlamd is, met zijn brein sneller een smartphone zou kunnen bedienen dan iemand met zijn duimen.