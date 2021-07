Opnieuw fors verlies verwacht voor Air France-KLM

Air France-KLM presenteert vrijdag naar verwachting opnieuw dieprode cijfers. Analisten gaan uit van verliezen van honderden miljoenen euro’s voor de luchtvaartcombinatie, die nog maar moeizaam opkrabbelt na de rampzalige gevolgen van de coronacrisis.

In coronajaar 2020 kelderde de ticketverkoop door internationale reisbeperkingen die de verspreiding van het coronavirus moesten tegenhouden. In de eerste drie maanden van 2021 vervoerde de Nederlands-Franse luchtvaartcombinatie bijna driekwart minder passagiers dan een jaar eerder. Dat resulteerde in een kwartaalverlies van bijna 1,5 miljard euro.

Vervoerscijfers van Schiphol en de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA laten zien dat nog altijd veel minder mensen het vliegtuig pakken dan voor de coronapandemie. Zo verwelkomde de grootste luchthaven van Nederland in juni 56 procent minder reizigers dan in dezelfde maand van 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis.

Het ziet er niet naar uit dat Air France-KLM in die moeilijke omstandigheden snel winst zal boeken. Analisten rekenen in een peiling die Air France-KLM heeft gepubliceerd gemiddeld op een nettoverlies van 1,3 miljard euro in het tweede kwartaal.

De vraag is daarbij of de luchtvaartcombinatie snel een nieuw beroep moet doen op de Nederlandse of Franse overheid voor steun. Dit voorjaar schoot Parijs het bedrijf al te hulp met een steunpakket van 4 miljard euro, waarvan 1 miljard nieuw kapitaal was om de balans te versterken. Gesprekken met de Nederlandse overheid over nieuwe steun voor KLM lopen nog. In 2020 haalde Air France-KLM bij beide landen in totaal 10,4 miljard euro op aan kredietgaranties en leningen.