Resultaten Air France-KLM centraal op drukke beursdag

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar Air France-KLM. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie leed ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen nog altijd een fors verlies. Ook vastgoedfonds WDP en roestvrijstaalmaker Aperam kwamen met cijfers. Buiten het Damrak openen grote Europese bedrijven als BNP Paribas, Renault, EssilorLuxottica en UniCredit de boeken. Naast de stroom van bedrijfsresultaten wordt uitgekeken naar de cijfers over de economische groei en de inflatie van de eurozone.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een lager begin van de laatste handelsdag van juli. Ook elders in Europa lijken de beurzen met minnen te openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten vrijdag stevige verliezen zien. De Nikkei in Tokio sloot de week af met een min van 1,8 procent. De Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds ruim 2 procent. De Chinese technologiebedrijven, die donderdag nog een stevig herstel lieten zien, kregen opnieuw rake klappen.

Air France-KLM leed in het tweede kwartaal een verlies van bijna 1,5 miljard euro. Wel ziet de luchtvaartcombinatie lichtpunten, want de boekingen lopen deze zomer weer binnen nu Europeanen op vakantie willen en gevaccineerde Amerikanen welkom zijn in de Europese Unie. In het derde kwartaal, met de belangrijke zomermaanden juli en augustus, vliegt Air France-KLM naar verwachting op 60 tot 70 procent van de capaciteit van voor de pandemie.

Aperam zag de nettowinst bijna verdubbelen in het tweede kwartaal dankzij een gunstige prijsontwikkeling. Topman Timoteo Di Maulo verwacht dat de positieve trend ook in de tweede jaarhelft wordt voortgezet. Daarnaast gaat Aperam voor 100 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. WDP verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar na een stijging van de winst in de eerste jaarhelft. Ook gaat de vastgoedinvesteerder meer dividend uitkeren.

Euronext kwam ook met cijfers. De beursuitbater boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst. De exploitant van de beurzen in Amsterdam, Parijs, Brussel, Lissabon, Oslo, Dublin en sinds enige tijd ook Milaan zag in het tweede kwartaal een recordaantal van 62 beursgangen. De beurs in Amsterdam is daarbij een populaire markt voor zogenoemde spacs, oftewel lege beurshulzen die zijn opgezet om te investeren in andere bedrijven of overnames te doen.

De euro was 1,1880 dollar waard, tegen 1,1885 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 73,07 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 75,52 dollar per vat.