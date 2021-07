ING: vertrouwen beleggers iets gedaald, maar nog wel hoog

Het vertrouwen van Nederlandse particuliere beleggers is gezakt, maar blijft volgens een peiling door ING in de buurt van het recordniveau. Dat is in lijn met de koersen op de meeste aandelenbeurzen. Zo wist de Amsterdamse AEX-index donderdag voor het eerst in de geschiedenis tot boven de 750 punten uit te stijgen.

De ING BeleggersBarometer, die maandelijks het vertrouwen meet, daalde in juli naar een stand van 143. Alles boven een stand van 100 geeft een positieve stemming weer. In juni was de stand nog 145, het hoogste niveau sinds januari 2018. Met de daling is een einde gekomen aan de stijgende trend die in oktober werd ingezet, aldus ING.

De afgelopen maand zag 70 procent van de beleggers de waarde van de eigen beleggingsportefeuille stijgen. Twee derde verwacht dat die ook in de komende drie maanden zal stijgen.

Zes op de tien beleggers kiezen in ieder geval voor een gedeelte voor duurzame beleggingen. Voor de rest speelt duurzaamheid geen rol. Bijna driekwart van de beleggers die investeren in duurzame beleggingen doet dat bewust, voor een duurzame toekomst.

“Onze ervaring leert dat het rendement van duurzaam beleggen op lange termijn niet achterblijft bij ‘gewoon’ beleggen”, zegt Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office. “De rendementen wijken per periode wel af. Zo blijft duurzaam beleggen dit jaar iets achter, maar deed duurzaam het vorig jaar juist beter.”