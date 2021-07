Sky: Rivian bekijkt bouw Britse fabriek elektrische auto’s

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Rivian bekijkt de bouw van een nieuwe fabriek in het Verenigd Koninkrijk. Volgens nieuwszender Sky News overlegt het bedrijf met de Britse overheid over subsidies of belastingvoordelen voor de fabriek die in de buurt van Bristol kan komen.

Rivian wordt financieel gesteund door onder meer Amazon en Ford Motor en wil dit najaar zijn elektrische pick-uptrucks aan klanten gaan leveren. De fabriek in het Verenigd Koninkrijk zou de eerste productiefaciliteit van Rivian buiten de Verenigde Staten worden. Er zou een bedrag mee zijn gemoeid van meer dan 1 miljard pond, omgerekend bijna 1,2 miljard euro. Ook Duitsland en Nederland dingen volgens Sky mee naar de bouw van een fabriek door Rivian.

De grootste klant van Rivian is tot dusver Amazon. De webwinkel heeft 100.000 elektrische busjes bij het bedrijf besteld. De productie van die busjes zou dit jaar moeten beginnen.

Als Rivian inderdaad kiest voor een fabriek in het Verenigd Koninkrijk zou dat een nieuwe opsteker zijn voor de Britse auto-industrie. Onlangs werd nog bekend dat het Japanse Nissan Motor samen met een partner een grote fabriek voor accu’s voor elektrische auto’s gaat bouwen bij zijn fabriek in Sunderland. Daarnaast gaat Stellantis elektrische auto’s bouwen in zijn fabriek in Ellesmere Port. Stellantis is het moederbedrijf van merken als Peugeot, Citro├źn, Opel, Fiat en Vauxhall.