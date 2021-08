Autoverkoop in Frankrijk flink gedaald door chiptekort

De verkoop van auto’s is in Frankrijk in juli flink gedaald ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat komt onder meer door het wereldwijde chiptekort waarmee de autosector te kampen heeft, meldt de Franse brancheorganisatie Plateforme Automobile.

In juli viel de verkoop van auto’s in Frankrijk 35 procent lager uit dan in 2020. Het is een teken dat de Europese auto-industrie minder snel herstelt van de coronacrisis dan die van de Verenigde Staten en China. De verkoop kreeg in juli vorig jaar een extra stimulans omdat showrooms van dealers weer mochten openen. Die waren een tijdje dicht geweest vanwege maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

In totaal werden vorige maand bijna 116.000 nieuwe auto’s op kenteken gezet. Over de eerste zeven maanden van 2021 zijn in Frankrijk wel 16 procent meer auto’s verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar.

Autofabrikant Renault kwam afgelopen vrijdag met een cijferupdate. Het Franse autoconcern verwacht door tekorten aan chips dit jaar 200.000 auto’s minder te kunnen produceren dan het zou willen. Stellantis, het bedrijf achter merken als Peugeot, Citro├źn, Opel, Fiat en Chrysler, geeft komende dinsdag inzicht in de prestaties van het afgelopen halfjaar. Het Franse concern liet eerder al weten moeite te hebben met leveren. De auto-industrie is voor de Franse economie erg belangrijk.