Aandeel Tesla is gewild bij Amerikaanse beleggers

Tesla was maandag een duidelijke winnaar op de beurzen in New York. Volgens kenners is Wall Street onder meer optimistisch over de kansen voor de fabrikant van elektrische auto’s in China. Branchegenoten in het land als NIO, XPeng en Li Auto hebben al aangegeven er een goede julimaand op te hebben zitten.

Vorige week steeg Tesla al bijna 7 procent in beurswaarde. Het aandeel Tesla dikte maandag ruim 3 procent aan. De Chinese cijfers zouden erop wijzen dat elektrische auto’s momenteel erg in trek zijn in de op een na grootste economie van de wereld.

Verder heerste er op Wall Street vooral een terughoudende stemming, nadat nieuwe macro-economische cijfers wezen op een wat zwakker dan verwachte groei van de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie. Waarschijnlijk spelen verstoringen in de internationale leveringsketens hierbij een rol. De Dow-Jonesindex eindigde de eerste handelsdag van augustus 0,3 procent lager op 34.838,16 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,2 procent omlaag tot 4387,16 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 14.681,07 punten.

Betalingsdienstverlener Square maakte bekend het Australische Afterpay over te nemen voor 29 miljard dollar. Afterpay maakt het voor consumenten makkelijk om hun onlineaankopen later te betalen en wordt door veel jongeren als alternatief voor een creditcard gebruikt. Die jongeren zijn voor Square een interessante doelgroep. Bovendien biedt het bedrijf van Twitter-topman Jack Dorsey zelf nog geen consumentenleningen aan. Square werd ruim 10 procent hoger gezet.

Sportwinkelketen Foot Locker (min 2,1 procent) neemt Eurostar over, de eigenaar van winkelketen WSS. Daar betaalt Foot Locker 750 miljoen dollar voor. Tegelijkertijd telden de Amerikanen 360 miljoen dollar neer voor Text Trading, het moederbedrijf van de Japanse winkelketen Atmos.

Leverancier van onderdelen voor de lucht- en ruimtevaart Parker Hannifin kondigde de overname aan van de Britse branchegenoot Meggit voor bijna 9 miljard dollar. De Britse regering kondigde al aan die overname kritisch te willen beoordelen. Parker Hannifin zakte meer dan 2 procent.

Facebook sloot ruim 1 procent lager. De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek begonnen naar de voorgenomen overname door Facebook van Kustomer, dat bedrijven helpt bij digitale klantenservice. Het dagelijks EU-bestuur is “bezorgd” dat de overname de concurrentie verstoort op de markt voor zogeheten CRM-software, laat ze weten. Dat zijn systemen die klantgegevens helpen beheren en verkoopmanagement ondersteunen.

De olieprijzen daalden nadat de signalen voor economische groei in China iets minder rooskleurig waren geworden. Amerikaanse olie werd ruim 3 procent goedkoper en kostte 71,40 dollar per vat. Brentolie ging ook dik 3 procent omlaag, tot 73,04 dollar per vat. De euro was daarbij 1,1871 dollar waard, tegen 1,1875 dollar bij slot van de Europese beurzen eerder op de dag.