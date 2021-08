Duitsland haalt recordbedrag op met CO2-emissierechten

Duitsland heeft een recordbedrag verdiend met de verkoop van CO2-emissierechten. In het eerste halfjaar werd 2,4 miljard euro opgehaald. In heel vorig jaar ging het nog om een bedrag van 2,7 miljard euro en in 2019 om 3,2 miljard euro.

De certificaten moeten worden aangekocht door elektriciteitscentrales en de industrie die grote hoeveelheden broeikasgassen uitstoten. Extra rechten kunnen worden aangeschaft op een veiling in Leipzig. Daar is de prijs de afgelopen maanden sterk gestegen.

Een van de redenen dat de prijs is gestegen is dat Duitsland minder certificaten ter beschikking stelt. Zo wil Berlijn investeringen stimuleren om de uitstoot te verminderen. Ook trekt de economie aan, waardoor er meer energie wordt verbruikt. Dat heeft tot gevolg dat ook de prijzen voor brandstoffen sterk zijn gestegen. De prijs van elektriciteit is in Duitsland sinds 2008 niet zo hoog geweest.

Ook de emissierechten van de Europese Unie zijn dit jaar fors duurder geworden.